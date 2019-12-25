Из-за репетиции парада ВМФ трамваи и троллейбусы изменят маршруты в центре города

Центральные улицы Северной столицы 18 июля перекроют.

Сегодня, 18 июля, в связи с репетицией парада ВМФ некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршруты. По другому пути поедут трамвай № 3 и троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Общественный транспорт не сможет проехать по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Биржевой площади и Литейному мосту.

Ранее на Piter.tv сообщили, что парусник "Полтава" встал на якорь у Эрмитажа для участия в военно-морском параде.

Фото: Piter.tv