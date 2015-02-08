Совместная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Петербурге

В небе горожане увидели авиацию, в акватории - корабли и катера.

В Северной столице продолжается серьезная подготовка к параду ВМФ. Сегодня, 18 июля, в городе провели первую репетицию праздничной программы. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Горожане увидели боевые судна в акватории Невы. Корабли повторили элементы движения, которыми будут удивлять петербуржцев в день парада. В небе закружились военные самолеты. Летчики отработали удержание высоты и расстояния между воздушными судами. А на Сенатской площади маршировали пешие колонны.

На празднике петербуржцы увидят самолёты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200 и Бе-12, самолёты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолёты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

Продемонстрируют горожанам морскую военную технику. Например, ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", корвет "Гремящий" и другие.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за репетиции парада ВМФ трамваи и троллейбусы изменят маршруты в центре города.

Видео: Piter.tv