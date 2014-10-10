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Парусник "Полтава" встал на якорь у Эрмитажа для участия в военно-морском параде
Сегодня, 16:51
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Парусник "Полтава" встал на якорь у Эрмитажа для участия в военно-морском параде

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Напомним, День ВМФ пройдет 25 июля.

В пятницу, 16 июля, линейный корабль петровского флота "Полтава" вошел в акваторию Невы и пришвартовался у Эрмитажа напротив Петропавловской крепости. Парусник примет участие в Главном военно-морском параде. 

Корабль восстанавливали по старинным чертежам, а в воскресенье, 25 июля, в День Военно-морского флота он пройдется по акватории. 

Отмечается, что праздник выпадает на 325-летие флота России. Всего в параде примут участие 54 корабля, в том числе фрегаты из Пакистана, Ирана и Индии.

Ранее мы писали, что дневные репетиции парада ВМФ ограничат движение транспортных средств в центре.

Фото: Петербургский дневник

Теги: день вмф, парусник полтава, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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PicturesMan
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