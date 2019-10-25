Ледовый корабль "Иван Папанин" спустили на воду: взгляд Piter.TV

Торжественная церемония спуска прошла на "Адмиралтейских верфях".

На Неву спустили корабль ледового класса "Иван Папанин". Торжественная церемония спуска прошла на "Адмиралтейских верфях". По традиции корабль освятили, крестной матерью стала племянница Ивана Папанина. Она рассказала, каким был знаменитый исследователь Арктики.

Корабль предназначен для охраны арктических водных ресурсов, буксировки и сопровождения судов. Патрульный корабль способен поражать морские, береговые и воздушные цели. Корабль способен преодолевать лед толщиной около 1,7 метра.

"Иван Папанин" будет вооружен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Всего Военно-морскому флоту будет передано два таких корабля.

Фото и видео: Piter.TV