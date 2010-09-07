Северную верфь в Петербурге превратят в крупнейший судостроительный комплекс страны

Реконструкцию Северной верфи назвали проектом стратегического значения.

Реконструкция Северной верфи в Санкт-Петербурге станет проектом стратегического масштаба для России, заявил гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Андрей Пучков.

По его словам, работы ведутся без остановки производства, что делает задачу особенно сложной. Итогом модернизации станет возможность строить суда любых размеров, необходимых для народного хозяйства.

Гендиректор подчеркнул, что параллельно начнётся строительство новой верфи на Дальнем Востоке. Оба объекта — Северная и Восточная верфи — будут формировать основу судостроительной отрасли на ближайшие 50–60 лет.

Кроме того, корпорация запускает платформенные решения для серийного строительства судов малого и среднего класса. Планируется выпуск до 20 единиц в год на базе предприятий в Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что ярусолов "Марлин" со Северной верфи начал испытания в Балтийском море.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга