Акции пяти "дочек" "Северной верфи" переданы ОСК

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) будут переданы акции нескольких предприятий, относящихся к Северной верфи.

Акционерные общества, чьи акции войдут в состав имущества ОСК, включают: "Инструмент-СВ" (4380 передаваемых акций), "Машиностроение Северной верфи" (13 057 передаваемых акций), "Нива – СВ" (11 799 передаваемых акций), "Эфес Северной верфи" (34 076 передаваемых акций) и "Норд-Вест Северной верфи" (58 000 передаваемых акций).

Нынешний гендиректор Северной верфи Михаил Ненюков уходит с должности в связи с назначением на другое рабочее место.

Фото: пресс-служба "Северной верфи"