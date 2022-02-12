Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на "Северной верфи"

Название судна увековечивает память советского контр-адмирала Николая Амелько, проявившего героизм в обеспечении безопасного прохода морских конвоев в блокированном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

В четверг, 14 августа, на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге прошла официальная церемония вывода на воду новейшего военного корабля — фрегата "Адмирал Амелько". Торжественное событие посетили высокопоставленные лица, среди которых губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Николай Патрушев, командующий военно-морским флотом России Александр Моисеев и гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Название судна увековечивает память советского контр-адмирала Николая Амелько, проявившего героизм в обеспечении безопасного прохода морских конвоев в блокированном Ленинграде во время Великой Отечественной войны. В заводском музее открыта специальная выставка, рассказывающая о подвигах адмирала Амелько.

Помощник президента Николай Патрушев указал, что реализация проекта по строительству "Адмирала Амелько" отражает реализацию стратегических решений руководства государства по укреплению обороноспособности страны посредством качественного обновления флота и поддержки национальной судостроительной промышленности. Главком ВМФ России Александр Моисеев подчеркнул символичность момента и выразил надежду, что корабль достойно продолжит славные морские традиции и будет служить гарантом безопасности нашей страны.

Фрегат "Адмирал Амелько" относится к усовершенствованной версии проекта 22350 с улучшенными характеристиками, такими как увеличенное водоизмещение и боезапас, предназначенный для борьбы с крупными группами противника, защиты воздушного пространства и подводных объектов, сопровождения десантов и нанесения ударов по наземным и морским объектам.

Александр Беглов назвал данное событие символом преемственности славных традиций кораблестроителей Северной столицы, напомнив, что за всю историю существования на "Северной верфи" было создано около 600 военных и коммерческих судов различного назначения. Завод располагает солидным портфель заказов на много лет вперед, включая строительство новых серий современных фрегатов, корветов и гражданского судостроения.

Летом 2025 года в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение о финансировании модернизации производственной базы "Северной верфи" на сумму 300 миллиардов рублей. До конца года начнутся подготовительные работы, результатом которых станет появление крупнейшего судостроительного кластера мирового класса.

