В ОСК подтвердили что Михаил Ненюков уходит с поста главы "Северной верфи"

Генеральный директор "Северной верфи" покидает должность и готовит переход.

Объединенная судостроительная корпорация подтвердила уход Михаила Ненюкова с должности генерального директора "Северной верфи". Топ-менеджер покидает компанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщают "Ведомости".

Генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков покидает предприятие. Информацию об этом подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации.

Сведения о возможной смене руководителя появились 26 августа. По данным источников, Ненюков может продолжить карьеру в структурах Минобороны. Конкретные детали будущего назначения пока не раскрываются.

Собеседники издания также сообщили, что должность генерального директора "Северной верфи" может занять бывший руководитель РКК "Энергия" Игорь Озар.

Фото: freepik (rawpixel.com)