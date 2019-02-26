В Петербурге тысячи мигрантов с патентами лишатся работы в такси и доставке

Общее число выданных патентов в 2024 году превысило 200 тысяч.

Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга представил данные, согласно которым в 2024 году иностранцам было выдано около 5% всех рабочих патентов именно на трудоустройство в такси и курьерских службах, сообщило издание "Фонтанк" 25 августа. Вместе с тем точное количество мигрантов, работающих в указанных областях по иным видам разрешительных документов, остается неизвестным.

Заместитель председателя комитета Татьяна Морозкова раскрыла подробности статистики: общее число выданных патентов в 2024 году превысило 200 тысяч. Из них разрешения на работу водителями такси составили 1,6% (примерно 3,2 тысячи патентов), а курьерами — 3,4% (около 6,8 тысячи патентов). Суммарно этими двумя направлениями воспользовались около 10 тысяч иностранных работников.

Тем не менее, как отметила Морозкова, многие иностранные водители и курьеры получают патенты на другие профессии, например, вспомогательных рабочих, и таким образом попадают в указанные сферы занятости. Она добавила, что принятые ранее ограничения на занятость мигрантов в службе такси и доставке не окажут значимого воздействия на экономику Петербурга.

Власти Петербурга ввели запрет на работу иностранцев в такси в конце июля 2024 года, а спустя две недели аналогичные ограничения вступили в силу и для курьерских служб. Представители компании "Яндекс" выразили опасения, что подобные меры приведут к росту стоимости доставки более чем в два раза, увеличению нелегальной трудовой активности и усилению нехватки рабочей силы.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские компании увеличили траты на ДМС для своих сотрудников.

Фото: Piter.TV

