Петербургские компании увеличили траты на ДМС для своих сотрудников

Хотя общий объём рынка ДМС в Петербурге в прошлом году уменьшился на 16%, темпы роста остаются близкими общероссийскому уровню.

Три крупные организации из Санкт-Петербурга объявили конкурсы на предоставление услуг добровольного медицинского страхования своим сотрудникам. Подведение итогов конкурсов намечено на начало сентября. Средние максимальные лимиты стоимости страхового полиса установлены следующим образом: у Дирекции театрально-зрелищных касс (ДТЗК) – 60,4 тыс. рублей, у Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" – 70,6 тыс. рублей, у АО "Антикор" – 20,3 тыс. рублей. Данные предоставлены изданием "Деловой Петербург".

Окончательная цена контракта может оказаться ниже объявленной, если на конкурсе появится конкуренция между страховыми организациями. По сравнению с предыдущим годом стоимость договоров существенно выросла: ранее ДТЗК готова была оплатить 38 тыс. рублей, ОЭЗ – 62 тыс. рублей, "Антикор" – 18 тыс. рублей.

Добровольное медицинское страхование продолжает оставаться быстро развивающимся сегментом страхового рынка, несмотря на сокращение доли в общем объёме премий по сравнению со страхованием жизни. За прошлый год сегмент продемонстрировал прирост на 29,5%, намного опережающий медицинскую инфляцию.

Хотя общий объём рынка ДМС в Петербурге в прошлом году уменьшился на 16%, темпы роста остаются близкими общероссийскому уровню. Одной из причин сокращения объема сборов стало специфическое ведение отчетности крупного страховщика, включавшего собранную в Питере премию в консолидированный отчет головной структуры.

Структура предлагаемых медицинских услуг в пакете ДМС претерпела значительные изменения за последнее время. Сейчас большинство страховых пакетов включают амбулаторно-поликлиническую помощь, госпитализацию и лечение тяжелых болезней, включая онкологию. Рост числа оказываемых услуг обусловлен стремлением работодателей привлекать квалифицированные кадры и невозможностью регулярного увеличения заработной платы.

Прогнозируется, что к концу 2025 года российский рынок добровольного медицинского страхования возрастёт ещё на 25–27%, приблизившись к отметке в 400 миллиардов рублей. Основные факторы роста – медицинская инфляция и распространение стандартных предложений ДМС физическим лицам через банковские каналы продаж.

Петербург расширил программу "Социальная няня": как она работает и кто может получить помощь.

Фото: unsplash (Atikah Akhtar)