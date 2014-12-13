Петербург расширил программу "Социальная няня": как она работает и кто может получить помощь

В Петербурге расширили действие одного из социальных проектов — программы "Социальная няня". Теперь воспользоваться услугой смогут еще больше семей. Piter.tv узнал, в чём суть программы, на кого она рассчитана, какие услуги предоставляет няня, и как петербуржцам оформить бесплатную помощь в уходе за детьми.
Развитие программы "Социальная няня"
Программа "Социальная няня" действует в Петербурге с 2019 года и является частью комплекса мер поддержки семей с детьми. Изначально она была направлена на помощь многодетным и малоимущим семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов.
С августа 2025 года программа претерпела расширение: теперь воспользоваться услугами няни могут студенческие семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Решение было принято Смольным в рамках нацпроекта "Семья". Петербург стал одним из первых регионов России, где "Социальная няня" доступна широкому кругу граждан.
Кому доступна бесплатная социальная няня?
На сегодняшний день воспользоваться услугой могут семьи, проживающие в Петербурге, у которых есть дети до 3 лет.
К категориям, подпадающим под программу, относятся:
Малоимущие и многодетные семьи;
Неполные семьи (где ребёнка воспитывает один родитель);
Студенческие семьи (в рамках поддержки молодых родителей, совмещающих обучение и воспитание детей);
Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы, болезнь одного из родителей).
Семьи с детьми-инвалидами с детьми до 3 лет;
Семьи участников СВО с детьми до 3 лет;
Родители, у которых родились двойни, тройни и более малышей одновременно, до достижения детьми возраста 1,5 лет.
Что входит в услуги социальной няни?
Социальная няня — это квалифицированный сотрудник Центра социальной помощи семье и детям.
Она выполняет:
Присмотр и уход за ребёнком на дому;
Помощь в организации гигиенических процедур;
Развивающие игры и занятия;
Чтение книг и общение;
Прогулки;
Консультации по уходу за ребёнком.
Важно: социальная няня не заменяет детский сад и не присматривает за ребенком круглосуточно. Услуга предоставляется по графику, который составляется индивидуально для каждой семьи. Няня проводит с ребенком не более 4 часов в день. Точное время зависит от потребностей конкретной семьи в социальных услугах.
Почему программа важна для Петербурга?
Поддержка родителей. Многие семьи сталкиваются с нехваткой времени, невозможностью выйти на работу или продолжить обучение. Социальная няня даёт возможность хотя бы на несколько часов в день освободить время для работы, учёбы или отдыха.
Помощь студенческим семьям. Молодые родители часто лишены поддержки старших родственников и финансовых возможностей нанять няню. Бесплатная услуга помогает снизить нагрузку.
Забота о детях. Дети получают не просто присмотр, а внимание и развитие с профессиональной педагогической составляющей.
Разгрузка социальных служб. Благодаря проекту семьи получают адресную помощь, что снижает риск социального неблагополучия.
Как нанять бесплатную социальную няню в Петербурге?
Чтобы получить услугу, нужно:
Подтвердить проживание в Петербурге и наличие ребёнка до 3 лет.
Для этого нужно обратиться в районный Центр социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). Найти данные о Центре в конкретном районе можно на сайте Комитета по социальной политике.
Также в Центре нужно подать заявление и предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о составе семьи и при необходимости — документы о статусе малоимущей или студенческой семьи).
После проверки подписывается договор на предоставление услуги и согласуется индивидуальный график прихода няни.
Фото: Unsplash (Joshua Reddekopp)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все