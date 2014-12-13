Петербург расширил программу "Социальная няня": как она работает и кто может получить помощь

Решение было принято Смольным в рамках нацпроекта "Семья".

В Петербурге расширили действие одного из социальных проектов — программы "Социальная няня". Теперь воспользоваться услугой смогут еще больше семей. Piter.tv узнал, в чём суть программы, на кого она рассчитана, какие услуги предоставляет няня, и как петербуржцам оформить бесплатную помощь в уходе за детьми.

Развитие программы "Социальная няня"

Программа "Социальная няня" действует в Петербурге с 2019 года и является частью комплекса мер поддержки семей с детьми. Изначально она была направлена на помощь многодетным и малоимущим семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

С августа 2025 года программа претерпела расширение: теперь воспользоваться услугами няни могут студенческие семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Решение было принято Смольным в рамках нацпроекта "Семья". Петербург стал одним из первых регионов России, где "Социальная няня" доступна широкому кругу граждан.

Кому доступна бесплатная социальная няня?

На сегодняшний день воспользоваться услугой могут семьи, проживающие в Петербурге, у которых есть дети до 3 лет.

К категориям, подпадающим под программу, относятся:

Малоимущие и многодетные семьи;

Неполные семьи (где ребёнка воспитывает один родитель);

Студенческие семьи (в рамках поддержки молодых родителей, совмещающих обучение и воспитание детей);

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы, болезнь одного из родителей).

Семьи с детьми-инвалидами с детьми до 3 лет;

Семьи участников СВО с детьми до 3 лет;

Родители, у которых родились двойни, тройни и более малышей одновременно, до достижения детьми возраста 1,5 лет.

Что входит в услуги социальной няни?

Социальная няня — это квалифицированный сотрудник Центра социальной помощи семье и детям.

Она выполняет:

Присмотр и уход за ребёнком на дому;

Помощь в организации гигиенических процедур;

Развивающие игры и занятия;

Чтение книг и общение;

Прогулки;

Консультации по уходу за ребёнком.

Важно: социальная няня не заменяет детский сад и не присматривает за ребенком круглосуточно. Услуга предоставляется по графику, который составляется индивидуально для каждой семьи. Няня проводит с ребенком не более 4 часов в день. Точное время зависит от потребностей конкретной семьи в социальных услугах.

Почему программа важна для Петербурга?

Поддержка родителей. Многие семьи сталкиваются с нехваткой времени, невозможностью выйти на работу или продолжить обучение. Социальная няня даёт возможность хотя бы на несколько часов в день освободить время для работы, учёбы или отдыха.

Помощь студенческим семьям. Молодые родители часто лишены поддержки старших родственников и финансовых возможностей нанять няню. Бесплатная услуга помогает снизить нагрузку.

Забота о детях. Дети получают не просто присмотр, а внимание и развитие с профессиональной педагогической составляющей.

Разгрузка социальных служб. Благодаря проекту семьи получают адресную помощь, что снижает риск социального неблагополучия.

Как нанять бесплатную социальную няню в Петербурге?

Чтобы получить услугу, нужно:

Подтвердить проживание в Петербурге и наличие ребёнка до 3 лет.

Для этого нужно обратиться в районный Центр социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). Найти данные о Центре в конкретном районе можно на сайте Комитета по социальной политике.

Также в Центре нужно подать заявление и предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о составе семьи и при необходимости — документы о статусе малоимущей или студенческой семьи).

После проверки подписывается договор на предоставление услуги и согласуется индивидуальный график прихода няни.



Фото: Unsplash (Joshua Reddekopp)