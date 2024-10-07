В Петербурге расширили программу "Социальная няня" для семей с детьми

Услугу могут получить семьи с детьми до трёх лет, проживающие в Петербурге.

В Санкт-Петербурге увеличили число категорий семей, которые могут бесплатно воспользоваться услугами социальной няни в рамках национального проекта "Семья". Теперь помощь доступна не только многодетным, малоимущим и неполным семьям, но и студентам, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Финансирование проекта обеспечивается из федерального и регионального бюджетов.

Услугу могут получить семьи с детьми до трёх лет, проживающие в Петербурге. График работы няни согласовывается индивидуально. Специалисты не ограничиваются присмотром за ребёнком: они проводят развивающие занятия, читают, играют, гуляют, помогают с гигиеническими процедурами. Это даёт возможность родителям уделить время работе, учёбе или отдыху.

Программа действует во всех районах города. В частности, услуги продолжают предоставляться детям до полутора лет, родившимся одновременно, детям до трёх лет из многодетных семей участников СВО, а также детям-инвалидам младшего возраста.

Услугу обеспечивают все районы Петербурга. За дополнительной информацией родители могут обратиться в Центр социальной помощи семье и детям Невского района по трем адресам:

1. Отделение "Социальная няня №1" (пр. Дальневосточный пр., дом 8, корп. 1)

Телефоны: +7 (921) 111-36-30; +7 (931) 374-91-64;

2. Отделение приема и консультаций №1 (ул. Шелгунова д. 17)

тел. +7 (812) 409-80-16; +7 (921)-895-80-51;

3. Отделение приема и консультаций №2 (ул. Коллонтай д. 7/2)

+7 (812) 417-52-87; +7 (921)-895-78-57.

Также на вопросы горожан готовы ответить в Кризисном центре помощи женщинам по телефону +7 (812) 376-74-91.

Фото: unsplash (Jelleke Vanooteghem)