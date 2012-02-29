В 2025 году услугой "социальная няня" воспользовались 358 петербургских семей

Петербург первым в стране внедрил подобную форму поддержки для семей.

В текущем году в Петербурге 358 семей получили помощь в рамках сервиса "социальная няня", причем большая часть, а именно 227 семей, воспользовались ею благодаря национальному проекту "Семья". Информация об этом была предоставлена пресс-службой Комитета по социальной политике города.

В перечень услуг входит непродолжительный уход за детьми, развивающие занятия, развлекательные игры, прогулки на свежем воздухе и помощь в соблюдении гигиены. Заботу о детях осуществляют квалифицированные сотрудники районных центров поддержки семьи и детей, прошедшие специализированную подготовку.

Воспользоваться данной услугой имеют право семьи, находящиеся в затруднительном положении, такие как студенческие, малообеспеченные, семьи с одним родителем, многодетные семьи, а также семьи, где воспитываются дети до трех лет, и семьи, члены которых участвуют в специальной военной операции.

Петербург первым в стране внедрил подобную форму поддержки для семей. С 2020 года квалифицированные няни оказывают помощь семьям, в которых одновременно родились двое или более малышей, не достигших полуторагодовалого возраста. За период с 2020 по 2024 годы данной услугой сумели воспользоваться 690 семей.

Подробнее о работе программы "Социальная няня" в Петербурге читайте в нашем материале.

Фото: Pxhere