В Госдуме предложили внедрить федеральную программу "Социальная няня"

Для неполных семей объем предоставляемых услуг будет увеличен до 40 часов в неделю и продлен срок помощи до достижения ребенком четырехлетнего возраста.

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также по совместительству первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо российскому министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением внедрить федеральную программу "Социальная няня" для поддержки многодетных и неполных семей. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Законодатель упоминает о том, что опыт реализации нескольких проектов "Социальных нянь" в нескольких регионах страны продемонстрировал его высокую востребованность и эффективность. Для примера, в Санкт-Петербурге за 4,5 года работы такой программы услугами социальной няни воспользовались почти 600 семей. Проект показал себя успешно в Пермском, Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Ульяновской и Владимирской областях.

Это доказывает актуальность и эффективность меры социальной поддержки, способствующей улучшению качества жизни семей с детьми и созданию условий для их гармоничного развития. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнила, что целесообразным будет внедрить в России на федеральном уровне программу "Социальная няня", которая займет свое место в национальном проекте "Семья" согласно заявленным целям и задачам. Речь идет о том, что "Социальная няня" направлена на предоставление бесплатных услуг профессиональных нянь для многодетных и неполных семей. Форма реализации государственной программы также может предусматривать оказание помощи родителям по уходу за детьми в возрасте до трех лет в объеме 30 часов еженедельно. При этом няни, задействованные в проекте, будут иметь сертификацию, гарантирующую качество услуг. Набор, обучение и сертификация ляжет на плечи существующих социальных служб.

В Госдуме рассказали о новом типе кредитных каникул с октября.

Фото: Piter.tv