Названы сроки передачи ВМФ фрегата "Адмирал флота Касатонов"

"Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" практически завершились.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что "Северная верфь" определила сроки передачи ВМФ фрегата "Адмирал флота Касатонов". Об этом сообщил генеральный директор завода Игорь Пономарев.

Пономарев отметил, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" успешно прошел все испытания на Северном и Балтийском флотах.

"Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" практически завершились" сказано в сообщении

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" передадут в состав Северного флота 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России.

Видео:Минобороны России