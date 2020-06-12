Церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Принятие новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир состоялось в торжественной обстановке. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Отмечается, что ранее подлодка успешно прошла все необходимые испытания.

Ранее мы сообщали о том, что на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы.

Видео:Минобороны России