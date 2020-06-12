Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатиели отметили, что возвращение пернатых позволяет предположить, что на месте разлива постепенно происходит восстановление местной фауны. На месте ЧС замечены лебеди, утки и чайки.

Известно, что на месте разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске задействована группировка порядка 500 человек и 200 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.

Видео:Навальный LIVE/YouTube