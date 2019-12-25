В Китае рассказали, что РФ даст отпор, если Америка решит "отодвинуть" ее от ресурсов Арктики.

Sohu: Россия накажет США за попытку перекрыть Северный морской путь. Китайские аналитики рассказали, что РФ никогда не отдаст Америке контроль за данный маршрутом. Они добавили, что любая попытка отодвинуть Москву от Севморпути будет жестко пресекаться. Однако журнал считает, что из-за растущей военной конкуренции между Москвой и Вашингтоном Пентагон может решить нанести удар по оппоненту.

Если США осмелятся безрассудно угрожать российскому северу, то их ждет максимально жесткий ответ. По ним будет нанесен такой сильный удар, что они не скоро смогут от него оправиться журналисты из Sohu

В Китае добавили, что в современном мире стремительно расширяется география геополитического противостояния между державами. Между США и РФ ведется борьба за ресурсы. Новым эпицентром сражения может стать Арктический регион. Там находятся большие запасы нефти и газа. На природные ископаемые также претендуют Великобритания, Норвегия, Канада и Дания. Однако эти страны могут "претендовать лишь на остатки пирога" после США и РФ, считают обозреватели Sohu.

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