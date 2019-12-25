В Sohu рассказали о "бесспорном лидерстве" российских вертолетов.

Российские "крокодилы" попали в список лучших боевых вертолетов. Об этом заявили китайские журналисты из Sohu. Перевод публикации предоставили в "ПолитРоссии". Авторы материала рассказали, что боевые вертолеты из РФ необходимы для операций воздушного флота. Российские средства, по мнению иностранных экспертов, являются "бесспорными лидерами" по техническим и эксплуатационным параметрам.

В Sohu напомнили, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" является преемником Ка-50 "Черная акула". Возможности Ка-52 военные модернизировали при помощи работы конструкторов. "Аллигатор" может вести бой круглосуточно. По сравнению с предком у него более мощная ударная сила.

В Китае также отметили характеристики Ми-24. Его военные прозвали "Крокодилом". Данный вертолет появился еще во времена СССР. Все преимущества Ми-24 получили отражение в более современных модификациях.

МЧС получило первый вертолет Ансат.