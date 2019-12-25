Вертолет будет дислоцироваться на аэродроме Касимово.

МЧС получило первый вертолет Ансат. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на представителей холдинга "Вертолеты России", который входит в состав госкорпорации Ростех.

Контракт между сторонами о поставке Ансата заключен в марте 2019 года. Первый вертолет поступил на службу Северо-Западного авиационно-спасательного центра. Он будет дислоцироваться на аэродроме Касимово.

В пресс-службе холдинга пояснили, что Ансат передан МЧС России в универсальном варианте исполнения. В салоне вертолета подготовлены места для установки медицинского модуля, а также оборудованы семь пассажирских кресел. Предположительно, Ансат будет перевозить личный состав экстренного ведомства, транспортировать грузы и технику при помощи внешней подвески.

Напомним, что в конце прошлого года ГУ МЧС РФ получило еще два вертолета Ми-8МТВ-1, созданных Казанским вертолетным заводом.

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.