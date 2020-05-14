SB-1 Defiant успешно прошел тесты по маневренности на малых высотах.

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant. Ролик выложили представители Twitter-аккаунта Boeing Defense. Авторы поста рассказали, что американское оборонное ведомство занимается реализацией программы под названием Future Vertical Lift. В рамках проекта компанией Sikorsky Aircraft разрабатывается высокоскоростной вертолет. Создатели готовы проводить испытания своей техники.

Во время первых тестов вертолет показал свои возможности по маневрированию на малых высотах. Для американских военных данные параметры являются основополагающими. Местные эксперты остались довольны показателями SB-1 Defiant. Они заявили об уникальных способностях вертолета при взлете и посадке.

Напомним, что SB-1 Defiant. может развивать максимальную скорость до 460 километров в час. Вертолет нужен США для эвакуации раненых или высадки десанта на вражеской территории. Опытный образец создан для организации перевозки личного состава. Однако в США не исключают, что в будущем на борту аппарата появится вооружение.

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Видео: Twitter/Sikorsky, Boeing Airplanes