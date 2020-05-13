В Twitter появилось видео с новым американским Super Hornet.

Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet. Ролик с самолетом размещен представителями компании в официальном аккаунте в Twitter. Специалисты пояснили, что завершена сборка первого образца истребителя. Он станет первым из двух экземпляров, которые будут использовать ВМС США в рамках первого этапах испытаний.

Напомним, что к концу 2020 года американские военные получат самолеты данной серии в полной боевой комплектации. Новая модель отличается современными улучшениями и доработками конструкции. В частности, разработчики оборудовали истребители новыми топливными баками конформного типа. Они позволяют увеличить радиус действия воздушного судна.

Еще одним преимуществом самолета по сравнению с предшественниками является наличие датчика IRST. Устройство способно увеличить ситуационную осведомленность летчиков. Также кабина пилота оснащена новым крупным сенсорным экраном.

Мужчина оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать.

Фото и видео: Twitter/Boeing Defense