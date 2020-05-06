В ближайшее время в Австралии начнутся испытания прототипа.

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. Об этом сообщила пресс-служба компании. Представители разработчика опубликовали промо-ролик с военной техникой на YouTube-платформе. Известно, что проект создается в Австралии. Его разрабатывают специалисты из Воздушно-военных сил страны и Boeing Australia.

Подробности по созданию боевого дрона раскрыл премьер-министр Скотт Моррисон. По его сведениям, правительство Австралии инвестировало в проект до 40 миллионов долларов. Деньги направлены на развитие программы беспилотников - Advanced Development Program. В проект включено испытание трех прототипов. На данный момент готов только один из них дрон-истребитель Loyal Wingman. Дальность полета аппарат составляет более 3700 километров.

Военные предполагают, что боевые беспилотники будут сопровождать пилотируемые самолеты во время вылетов. Дроны возьмут на себя миссии, которые являются для пилотов наиболее опасными. В ближайшее время австралийцы начнут испытания Loyal Wingman.

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Видео: YouTube / Boeing