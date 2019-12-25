СМИ назвали генерала ФСБ возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

В деле упоминается некий "Владимир Иванович".

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17, который потерпел крушение в Донбассе. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".

Издание ссылается на материалы Объединенной следственной группы, которая расследует крушение боинга. Там сказано, что в деле упоминается некий "Владимир Иванович". Источники журналистов рассказали, что это псевдоним заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлака.

Его же в этих материалах называют командиром операции, которую проводили на востоке Украины. Так, например, Игорь Стрелков рассказал, что подчинялся его приказам "Владимира Ивановича".

Ранее мы рассказывали, что в РФ надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17.