Соответствующее заявление сделало посольство России в Нидерландах.

Посольство РФ в Нидерландах выступила со специальным заявлением, посвященным первым слушаниям по делу о сбитом "Боинге" на востоке Украины в 2014 году. Дипмиссия выразила надежду на проведение независимого расследования трагедии и отметила, что Россия оказывала содействие международной группе следователей и будет продолжать это делать и дальше. Страна выступает за вынесение справедливого наказания виновным в трагедии.

Напомним, что в судебном деле четыре фигуранта – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Пассажирский лайнер "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в 2014 году в Донецкой области Украины. Погибли все пассажиры и экипаж самолета, 298 человек. Малазийское воздушное средство находилось на территории Украины, когда было сбиторакетой. Трагедия произошла в июле 2014 года. Большую часть составляли граждане Нидерландов. По версии ответственных лиц, удар был нанесен российской стороной из систем "Бук".

Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT. Прокурор по делу о крушении MH17 Деди Вои-А-Цой рассказала о "русских солдатах" возле "Бука". По её словам, некий анонимный "свидетель М58" видел их неоднократно в день, когда самолёт был сбит. Также прокурор по делу MH17 процитировал Александра Солженицына в суде. Таким образом представитель Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свою речь.

Видео: Sky News / YouTube