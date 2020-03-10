Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"

Она сослалась на анонимных свидетелей.

Прокурор по делу о крушении MH17 Деди Вои-А-Цой рассказала о "русских солдатах" возле "Бука". По её словам, некий анонимный "свидетель М58" видел их неоднократно в день, когда самолёт был сбит.

Россия же всегда называла такие заявления голословными. Москва уверяла, что российских военных нет в зоне конфликта на Донбассе.

Прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты. Её запустили с территорию, которую контролировал Киев.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта.

Ранее была названа причина участия подозреваемого россиянина в суде по делу MH17.