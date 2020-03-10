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Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"

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Она сослалась на анонимных свидетелей.

Прокурор по делу о крушении MH17 Деди Вои-А-Цой рассказала о "русских солдатах" возле "Бука". По её словам, некий анонимный "свидетель М58" видел их неоднократно в день, когда самолёт был сбит. 

Россия же всегда называла такие заявления голословными. Москва уверяла, что российских военных нет в зоне конфликта на Донбассе.

Прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты. Её запустили с территорию, которую контролировал Киев.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта.

Ранее была названа причина участия подозреваемого россиянина в суде по делу MH17.

Теги: mh17, боинг 777 малазийские авиалинии, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:56

Безумный суд. Безумный прокурор. Безумный свидетель. Палата номер 6

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Аноним
Сегодня 19:08

Свидетелю закусывать надо!!!!!!!!

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