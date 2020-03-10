На Украине полагают, что россиянин попытается манипулировать полученными сведениями.

Названа причина участия подозреваемого россиянина в суде по делу MH17. Об этом рассказал украинский источник, знакомый с материалами дела. Информация опубликована "РБК-Украиной".

По данным эксперта, один из фигурантов расследования может манипулировать полученными данными. Это может произойти из-за того, что его допустили до судебного процесса. Подозреваемый нанял адвокатов из России и Нидерландов, чтобы иметь легальный доступ "ко всем материалам".

Он хочет получать сведения о расследовании трагедии с малайзийским Боингом над Донбассом в 2014 году. Судебное разбирательство началось 9 марта, оно продлится несколько лет. В крушении обвинили россиян Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17.