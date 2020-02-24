Появилась информация о найденном очевидце запуска "Бука" по делу MH-17

Об этом заявил глава Международной совместной следственной группы (JIT) в интервью американскому телеканалу.

Руководитель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS заявил, что у следственной группы есть свидетели запуска из комплекса "Бук" по самолету, который привел к крушению пассажирского лайнера в Донецкой области в 2014 году. Однако глава следственной группы не уточнил из количество и заявил, что уверен, что ракета по самолету была запущена из российского зенитного комплекса.

Фред Вестербеке добавил, что российская сторона не помогала расследовать дело о крушении самолета за последние пять лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Австралии подтвердили утечку секретных данных полиции по делу MH17. Некоторые из слитых в Интернет документов принадлежат федеральной полиции. Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT.

Однако сайт Bonanza Media считает, что в районе крушения малазийского MH17 не было комплексов "Бук".

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении самолета в Донбассе 9 марта 2020 года. Речь идет о Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Рейс потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года.

Видео: Youtube / Omroep Brabant