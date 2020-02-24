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Сегодня, 17:29
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fvbykov
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Появилась информация о найденном очевидце запуска "Бука" по делу MH-17

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Об этом заявил глава Международной совместной следственной группы (JIT) в интервью американскому телеканалу.

Руководитель JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS заявил, что у следственной группы есть свидетели запуска из комплекса "Бук" по самолету, который привел к крушению пассажирского лайнера в Донецкой области в 2014 году.  Однако глава следственной группы не уточнил из количество и заявил, что уверен, что ракета по самолету была запущена из российского зенитного комплекса.

Фред Вестербеке добавил, что российская сторона не помогала расследовать дело о крушении самолета за последние пять лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Австралии подтвердили утечку секретных данных полиции по делу MH17. Некоторые из слитых в Интернет документов принадлежат федеральной полиции. Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT.

Однако сайт Bonanza Media считает, что в районе крушения малазийского MH17 не было комплексов "Бук".

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении самолета в Донбассе 9 марта 2020 года. Речь идет о Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Рейс потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. 

Видео: Youtube / Omroep Brabant

Теги: mh17, бук, донбасс, крушение самолета
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 18:08

Какаие же они упертые. Россия пркдоставила номер этого Бука, дату отправки его на Украину. Симитировали удар по самолёту, тем самым показав откуда был нанесен удар. Видео, размещённое в соцсетях проезда , якобы, Бука, доказав,что это фейк.Слитые документы говорят о том, что не было никакого Бука. Но они,спустя 6 лет, нашли очевидца. Это просто удивительно. 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 18:14

иди делом займись

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