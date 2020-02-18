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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук"

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Нидерланды установили, что ракетные комплексы не могли достать до самолета.

Bonanza Media: в районе крушения малазийского MH17 не было комплексов "Бук". Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила на месте крушения ракетного комплекса. Самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией "Буков". Ранее представители Нидерландов не знали о расположении этих комплексов во время конфликта

Напомним, что окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении самолета в Донбассе 9 марта 2020 года. Речь идет о Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Рейс потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. СЛедственная группа определила, что причиной трагедии стало попадание снаряда "Бука".

Ранее Piter.tv писал о том, что украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от дела.

Теги: boeing 777, malaysia airlines, mh17, бук, донбасс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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