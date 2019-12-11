Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от дела

Boeing-777, который летел по маршруту MH17, 17 июля 2014 года разбился под Донецком.

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы. Это произошла в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом сообщил "РБК-Украина" со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next.

В числе уволенных оказались Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) от Киева и еще четырех человек. Однако, это никак не повлияет на судебный процесс над подозреваемыми, который должен состояться уже 9 марта. В это же время увольнения могут помешать дальнейшему расследованию, так для ознакомления со всеми документами понадобится минимум год.

Boeing-777, который летел по маршруту MH17, 17 июля 2014 года разбился под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Ранее Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17.