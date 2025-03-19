По его словам, во многих случаях благодаря вмешательству прокуроров были восстановлены нарушенные права людей.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам главы государства, во многих случаях благодаря вмешательству прокуроров были восстановлены нарушенные права людей. Он также отметил, что многое было сделано и по важнейшим направлениям защиты интересов государства и общества.

Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал санкции механизмом стратегического давления на Россию.

Видео: kremlin.ru