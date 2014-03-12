Путин назвал санкции механизмом стратегического давления на Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции механизмом стратегического давления на страну. Об этом он заявил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы государства, санкции не являются временными или точечными мерами. Он подчеркнул, что при любой обстановке у конкурентов России всегда будет стремление ее сдержать, а также ослабить экономические и технологические возможности страны.
Ранее Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемирие.
Фото: kremlin.ru
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