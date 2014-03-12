Путин назвал санкции механизмом стратегического давления на Россию

По его словам, санкции не являются временными или точечными мерами.

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции механизмом стратегического давления на страну. Об этом он заявил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы государства, санкции не являются временными или точечными мерами. Он подчеркнул, что при любой обстановке у конкурентов России всегда будет стремление ее сдержать, а также ослабить экономические и технологические возможности страны.

Ранее Зеленский оценил слова Путина о согласии на перемирие.

Фото: kremlin.ru