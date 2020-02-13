Однако в Гааге отказали в просьбе.

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17. Власти Нидерландов отказали Москве в такой возможности. Об этом в письме парламенту сообщил министр юстиции Ферд Грапперхаус.

Кремль обращался с подобным предложением в октябре 2019 года. Дипломатам ответили, что такая мера не рассматривается в качестве допустимого варианта. Речь идет о трех гражданах РФ, которых в Гааге считают причастными к крушению малазийского Boeing. Трагедия произошла в 2014 году на территории Донбасса.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17.

Видео: YouTube/Arterton