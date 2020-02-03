Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Об этом ТАСС сообщила защитница одного из обвиняемых – Елена Кутьина.

Прокуратура Нидерландов 3 февраля предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского "Боинга" под рейсом МН17, который потерпел крушение на Украине. Подозреваемые были вызваны для следственных действий.

Отмечается, что обвиняемого Олега Пулатова будет защищать международная группа защиты.

Напомним, что пассажирский лайнер "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в 2014 году в Донецкой области Украины. Погибли все пассажиры и экипаж самолета, 298 человек.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что сюжет о данной авиакатастрофе "Боинга" на Донбассе является ошибочным. Речь идет о материале, опубликованном в ноябре 2014 года. В нем авторы ролика заявили, что малайзийский Boeing сбит украинским истребителем. Они разместили видео, на котором военный самолет атакует гражданский лайнер. Позже ролик признали фейковым.

До этого Украина предъявила трем гражданам РФ и одному украинцу обвинение в убийстве 298 человек, находившихся на борту самолета MH17. Малазийское воздушное средство находилось на территории Украины, когда было ракетой. Трагедия произошла в июле 2014 года. Большую часть составляли граждане Нидерландов. По версии ответственных лиц, удар был нанесен российской стороной.

Отметим, что судебный процесс назначен на март 2020 года. Фигурантами дела стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.