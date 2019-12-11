Директор признал, что некоторые данные в сюжете не соответствуют реальной ситуации.

Эрнст признал ошибку в материалах "Первого канала" о сбившем MH17 истребителе. Об этом сообщило "Эхо Москвы". Глава телеканала заявил, что сюжет о данной авиакатастрофе является ошибочным. Речь идет о материале, опубликованном в ноябре 2014 года. В нем авторы ролика заявили, что малазийский Boeing сбит украинским истребителем. Они разместили видео, на котором военный самолет атакует гражданский лайнер. Позже ролик признали фейковым.

Эрнст прокомментировал The New Yorker, что оплошность сделана случайно. Он отказался признавать официальный отчет о трагедии.В документе говорится о том, что сбившая MH17 над Донбассом ракета выпущена из российского "Бука". Тогда жертвами стали около 300 человек. В Кремле отрицают причастность к катастрофе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве состоялась премьера фильма о юбилейном концерте Аллы Пугачевой.

Видео: YouTube/Arterton