В Москве состоялась премьера фильма о юбилейном концерте Аллы Пугачевой

Выступление в Государственном Кремлевском дворце было 17 апреля.

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Тот самый концерт", посвященный юбилейному концерту Аллы Пугачевой.

Как сообщило "Экономика сегодня", концерт прошел 17 апреля в честь 70-летия певицы в Государственном Кремлевском дворце. Шоу было названо "Алла Пугачева. P.S."

Сопродюсером фильма выступил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. Он и Примадонна присутствовали на премьере.

Ранее ленту показали уже в 75 городах России, в Москве и Петербурге ее решили представить 7 и 8 декабря.

Фото: соцсети