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В Голландии подозревают Шойгу в причастности к гибели рейса MH17

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Трагедия произошла летом 2014 года, расследование до сих пор продолжается.

Совместная следственная группа (JIT) подозревает помощника президента РФ, министра обороны РФ и главы ФСБ в причастности к крушению МH17. Голландские следователи утверждают, что в перехваченных разговорах между ополченцами ДНР и "российскими официальными лицами" упоминаются имена Владислава Суркова, Сергея Шойгу и Александра Бортникова. 

По информации из расшифровки, их назвал бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. 

Ранее в МИД РФ сказали, что перехваченные телефонные разговоры неправдивы и не подтверждены. 

Малазийский Boeing 777-200 был сбит ракетой комплекса "Бук" 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все погибли.  Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. 

Видео: YouTube / Факти ICTV
 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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