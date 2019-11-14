Захарова прокомментировала новые заявления ССГ по МH17

Эксперты ищут роль, которую в трагедии могли сыграть российские правительственные чиновники.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году "подгонкой фактов под заранее известное решение".

По словам политика, точка зрения JIT нуждается в тщательной проверке. Она подчеркнула, что ранее на тему крушения уже вбрасывались фейки, которые опровергались спустя два-три месяца. Захарова заявила, что Россию подталкивают дать политическую оценку теме, которую необходимо изучить экспертам.

Ранее в ССГ сообщили, что хотят получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы членам экипажа. Помимо этого специалисты хотят найти свидетелей, которые могут дать показания "о структуре командования и роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники".

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play