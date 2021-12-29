Представитель РФ в ЕСПЧ: Нидерланды не использовали данные России по делу крушения MH17

Российская сторона предполагает, что голландцы заранее определили Россию виновной по этому делу.

Нидерланды не стали использовать материалы по крушению Boeing МН17, переданные ранее Россией. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Виноградова.

Он предположил, что голландцы не использовали предоставленные Россией материалы, так как они могли не выписываться в версию вины Москвы. По словам Виноградова, так, например, доклад концерна "Алмаз-Антей" был засекречен, а раскрыт только во время рассмотрения дела в Окружном суде Гааги.

Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов. Михаил Виноградов, представитель РФ в ЕСПЧ

26 января ЕСПЧ проводит рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении "Боинга" MH17 на территории Донбасса.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Группа следователей утверждает, что лайнер сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва не подтверждает этого.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, у России есть подтверждение того, что "Бук" принадлежал украинской стороне, а выстрел был произведен с территории, контролируемой Киевом, а не ополченцами Донбасса.

Ранее эксперты прокомментировали требования прокуратуры Нидерландов по делу о крушении MH17.

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