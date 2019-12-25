Эксперты прокомментировали требования прокуратуры Нидерландов по делу о крушении MH17

Эксперты обратили внимание на то, что прокуратура сделала свои заявление во время очередного кризиса на Донбассе.

Накануне прокуратура Нидерландов озвучила обвинительное заключение по делу о крушении малазийского "Боинга" под Донецком. Ведомство требует пожизненного заключения для обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По версии прокуратуры, самолет был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами. Эксперты отметили, что на протяжении почти 7 лет процесса Россия предоставляла секретные данные своих радаров и спутников, разработчики "Буков" давали комментарии, проводились натурные эксперименты, одно все это было проигнорировано.

Все это уже тогда ясно показывало, что в этой истории крайней постараются сделать Россию, а Украину, чья причастность к инциденту, мягко говоря, весьма вероятна, постараются отмазать и выставить жертвой. написали авторы Telegram-канала.

Эксперты отмечают, что следствие делает громкие заявления в разгар очередного кризиса на Донбассе. Они считают, что Запад старается убедить свой электорат, что за Украину нужно вступаться перед Россией.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, которые находились на борту.

Фото: Sky News / YouTube