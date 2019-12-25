Лавров: Суд по MH17 пытается обвинить во всем Россию

В МИД РФ оценят решение гаагского суда, как только оно будет оглашено.

Суд по MH17 пытается обвинить во всем Россию. Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он оценил попытки Гаагского суда представить расследование по крушению пассажирского самолета "Боинг" на Украине в июле 2014 года как государственную проблему. В точки зрения Москвы, такие действия - непозволительны в уголовном деле.

Якобы Россия руководила этими людьми. Это уголовный по своей сути процесс, в качестве такового мы его и рассматриваем. И, как я понимаю, любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уточнил, что продолжает внимательно следить за судебным процессом. Он будет готов высказать свою позицию от имени российских дипломатов, как только будет оглашено решение суда. Прежде всего, анализ действий Гааги проводится из-за того, что в нем участвуют граждане РФ, которые на данном этапе считаются подсудимыми.

Лавров уговорил главу МИД Германии приехать в Россию.

Фото и видео: МИД России

