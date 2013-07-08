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Лавров уговорил главу МИД Германии приехать в Россию
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Лавров уговорил главу МИД Германии приехать в Россию

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Глава МИД РФ встречался с немецкой коллегой на полях в Стокгольме.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уговорил главу МИД Германии приехать в Москву. Такое заявление дипломат сделал во время интервью журналистам телеканала RT. Гость программы отметил, что его коллега Анналена Бербок планирует посетить РФ.

Я встречался с Анналеной Бербок в Стокгольме, мы неплохо поговорили, короткая встреча была по понятным причинам. Естественно, я подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что немецкий министр Анналена Бербок приняла должность главы внешнеполитического ведомства ФРГ еще 8 декабря 2021 года. Она стала одним из членов кабинета министров Германии под управлением канцлера Олафа Шольца. Немка уже посещала с визитом Россию в апреле 2017 года.

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Фото: МИД России
 

Теги: анналена бербок, германия, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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