В МИД прокомментировали отказ ЕСПЧ рассмотреть иск России против Украины

Мария Захарова оценила решение ЕСПЧ по украинским преступлениям.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля прокомментировала решение ЕСПЧ отказать в рассмотрении иска РФ против Киева. В МИД РФ сочли такое отношение показательной политикой двойных стандартов, а также подтверждением правильности выбора прошлого года, когда страна вышла из состава ЕСПЧ.

Очередной шедевр от ЕСПЧ, есть такое выражение "не стоит бумаги, на которой написан", я не могу применить к этому опусу слово документ, к нему нужно подходить как к какому-то сборнику афоризмов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году. Однако еще в 2021 году Москва представила в Суд огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима. В частности, в документах шла речь о гонениях на пророссийских представителей СМИ, систематические зверства в отношении мирного населения Донбасса, отказ от расследования трагедии в Одессе, убийства на Майдане, факты незакрытия Украиной своего воздушного пространства, которое привело к воздушной катастрофе с пассажирским рейсом МН17, водная блокада Крыма, другие инциденты.

Дважды отклонялось ходатайство России о назначении временных мер, которые бы побудили киевский режим следовать Европейской конвенции по правам человека... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине.

Фото и видео: МИД России