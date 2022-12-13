Москалькова предложила перенять опыт Европейского суда по правам человека

Омбудсмен рассказала о том, какой инструментарий России важно позаимствовать у иностранных коллег.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опыт системы компенсационных выплат пострадавшим и восстановительных мер. Соответствующее заявление омбудсмен сделала в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт уточнила, что налогоплательщики формируют своими взносами такой финансовый фонд, из которого после содержится правоохранительная система. Она в свою очередь должна искать преступников и возмещать причиненный им ущерб. Омбудсмен полагает, что важно взять на вооружение и использовать инструментарий и резервы для того, чтобы увеличить в стране правозащитный лифт.

Одним из наиболее эффективных средств были компенсационно-восстановительные меры, когда человеку назначалась выплата по решению Европейского суда, который считал, что было допущено нарушение, и мы эти выплаты осуществляли. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости