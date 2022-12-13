Москалькова выразила надежду на освобождение арестованных в Одессе россиян

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила в интервью журналистами "РИА Новостей" о том, что она рассчитывает на освобождение граждан страны, которых украинские власти арестовали в городе Одесса. Омбудсмен отметила, что этим вопросом занимаются спецслужбы. Ранее из Одессы удалось вернуть в Россию двух девочек, которых незаконно арестовали. В результате взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца дети отправились к родной тете.
Наверное, многие видели сюжеты, когда наши две девочки, сестры, оказались без попечения на территории Украины, в городе Одессе, где на их глазах были арестованы их папа и мама фактически за пророссийские настроения.
Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека в РФ
Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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