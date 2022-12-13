Омбудсмен заметила, что предложение изучается в МИД и МВД.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова предложила выдавать российские паспорта за границей. Соответствующую инициативу уполномоченная предложила в интервью с журналистами "РИА Новостей". Она пояснила, что соотечественники должны получать документы на территории иностранных представительств РФ. Специалист напомнила, что отечественное законодательство говорит о том, что при постоянном проживании за пределами страны гражданин обязан приехать в РФ и оформить документ, если он ему нужен. Сейчас предложение по упрощению процедуры изучают сотрудники министерства по иностранным делам и внутренних дел.

Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека

Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости