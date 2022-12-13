Москалькова заявила о контактах с сотрудниками аппарата омбудсмена Украины

Омбудсмен по правам человека рассказала об обсуждении вопроса военнопленных и воссоединения семей с Киевом.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о том, что сотрудники ее аппарата в марте 2023 года встретились в Женеве с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. Стороны обменялись списками военнопленных, а также провели предметный разговор друг с другом. Соответствующей информацией эксперт поделилась в интервью с журналистами "РИА Новостей", выступая на площадке международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", которая проводится в турецком городе Анкара.

Мы в последний раз встречались не в Анкаре в январе этого года, а вот буквально уже в этом месяце мои сотрудники были в Женеве, где состоялась встреча, обмен списками, предметный разговор с аппаратом Дмитрия Лубинца, уполномоченного Верховной рады Украины. Татьяна Москалькова, омбудсмен

Эксперт пояснила, что ранее украинская сторона инициировала исключение российского уполномоченного из Европейской сети Глобального альянса омбудсменов, Россия продолжает ставить важные вопросы на рассмиотрение в этом органе, так как они касаются судеб граждан. По мнению Татьяны Москальковой, в мире нет ничего более важного, чем принципы милосердия. Она уверена, что это значимее, чем личные обиды и политические мотивы. По итогам контактов с иностранными коллегами из Киева удалось вернуть двух российских детей их родным и двух украинских детей - их бабушке. Речь идет о движении навстречу по гуманитарным вопросам и восстановлении семей.

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости