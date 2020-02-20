Оперативники подтвердили подлинность документов.

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17. Некоторые из слитых в Интернет документов принадлежат федеральной полиции. Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу совместно со следственной группой JIT, ССГ. Об этом сообщили в "ТАСС".

Материалы запрещено распространять без разрешения полиции. Однако их выложили в публичный доступ журналисты из Bonanza Media. В частности, в документах говорится о стенограмме беседы о свидетелях происшествия. Они видели в небе над Донбассом украинские истребители в день крушения MH17. Об этом очевидцы рассказали специальному представителю из Германии Билли Сиксу.

Во втором документе речь идет о том, что австралийские эксперты в течение года работали над изображениями с места трагедии, которые оказались отредактированными и обрезанными.

Ранее экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370.

Фото: Bonanza Media

Видео: YouTube/Sky News