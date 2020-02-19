Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота.

Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370. Чиновник объяснил, что самолет в Индийском океане мог пропасть из-за самоубийства пилота.Эксперт ссылается на материалы издания The Australian.

Я очень четко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала об этом думали прокомментировал спикер

Напомним, что во время трагедии 2014 года на борту находились 239 человек. Они направлялись из Куала-Лумпур в Пекин в ночь с 7 на 8 марта. Около двух часов утра Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров. В 2015 году власти Малайзии признали, что произошла катастрофа, а все пассажиры и члены экипажа погибли. Следы лайнера так и не были обнаружены.

Абботт считает, что ситуация должна быть тщательно изучена странами, чьи пассажиры находились в самолете.

Ранее СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов "Бук".