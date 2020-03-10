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Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

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Представитель Нидерландов вспомнил слова русского классика о насилии.

Прокурор по делу MH17 процитировал Александра Солженицына в суде. Таким образом представитель Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь. Об этом рассказали "РИА Новости". Специалист накануне начали рассматривать дело о крушении Boeing в 2014 году на Донбассе. Прокурор вспомнил слова русского писателя о том, чем прикрывается насилие.

Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием

прокомментировал эксперт

По мнению Варда, установив правду в трагедии с рейсом MH17 можно предотвратить подобное в будущем. На первом заседании представлены судьи, которые вынесут вердикт в отношении фигурантов расследования. Процесс будет длиться на протяжении нескольких лет. На данный момент оглашены принципы, которые решат процедурные вопросы.

Теги: mh17, авиакатастрофа, александр солженицын, донбасс, нидерланды
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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